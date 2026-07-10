Биржевые продажи бензина в России упали

Продажи бензина на Петербургской бирже упали до минимальных 8,1 тысячи тонн в сутки

По итогам 8 июля продажи бензинов Аи-92 и Аи-95 на Петербургской бирже упали до 8,1 тысячи тонн, что стало историческим минимумом для площадки. Об этом со ссылкой на данные Национального биржевого ценового агентства и источника в отрасли пишет «Коммерсантъ».

За неделю объемы торгов по самым популярным маркам сократились почти в два раза. При этом предложения Аи-98 и Аи-100 отсутствовали второй день подряд.

Эксперты отмечают, что сокращение предложения связано с проблемами нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). По состоянию на 9 июля как минимум девять предприятий, поставляющих топливо на биржу, находятся на внеплановом ремонте.

Вместе с тем в правительстве для стабилизации продаж на внутреннем рынке уже пересмотрели нормативы биржевых продаж бензина для нефтяных компаний, снизив их в период до 30 сентября с 15 до 10 процентов. Таким образом, как объяснял вице-премьер Александр Новак, из торгов удастся исключить перекупщиков топлива.

Предполагается, что независимые сети АЗС вместо закупок на бирже или у посредников перейдут на прямые взаимоотношения с нефтяными компаниями и региональными операторами, что позволит снизить цены и сократить время доставки.

Дополнительно источник отметил, что из-за лимитов на повышение цен их размер на Петербургской бирже перестал отражать реальность, а проданный товар практически не отгружается. Таким образом, торги во многом стали имитацией. По оценке издания, рыночные цены могут превышать биржевые в 2-2,5 раза.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов потребовал от нефтяных компаний не вводить потребителей и региональные власти в заблуждение относительно доступности топлива. Он подчеркнул, что поставщики должны изменить подход к информированию общественности и не провоцировать возникновение очередей.