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07:54, 10 июля 2026Экономика

Землетрясение произошло в российском регионе

Сейсмолог Семенова: Землетрясение магнитудой 4,7 произошло у побережья Курил
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Землетрясение произошло у побережья южных Курил. Об этом сообщает начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова, ее слова передает РИА Новости.

Подземные толчки зафиксировали в ночь на пятницу, 10 июля. Их магнитуда достигала 4,7 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением. Эпицентр явления находился в Тихом океане, в 101 километре восточнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг залегал на глубине 20 километров.

Жители российского региона почувствовали толчки силой до трех баллов, уточнила Семенова. О пострадавших и разрушениях информация не поступала, угрозу цунами не объявляли.

Утром того же дня в регионе произошло еще одно землетрясение магнитудой 4,2. Его эпицентр находился в 81 километре восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир. «Очаг подземных толчков залегал на глубине 59 километров», — уточнила сейсмолог. Жители острова ощутили землетрясение силой 2-3 балла. Тревогу цунами тоже не объявляли.

Накануне землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Чехии.

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