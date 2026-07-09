Мощное землетрясение произошло в Европе

EMSC: Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Чехии

Мощное землетрясение произошло в Чехии. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 18:00 по местному времени (19:00 мск). Их магнитуда достигала 5,5 — сейсмологи считают это сильным землетрясением, которое способно привести к умеренным разрушениям.

Эпицентр явления находился в 33 километрах к востоку от города Пльзень и в 14 километрах к западу от города Пршибрам на западе Чехии. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

6 июля землетрясение произошло в Черном море у берегов города-курорта Сочи. Подземные толчки зафиксировали утром, их магнитуда достигала 3,6.