Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:57, 9 июля 2026Экономика

Мощное землетрясение произошло в Европе

EMSC: Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Чехии
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЗемлетрясение в Сочи

Фото: Rostyslav Tymchak / Shutterstock / Fotodom

Мощное землетрясение произошло в Чехии. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в 18:00 по местному времени (19:00 мск). Их магнитуда достигала 5,5 — сейсмологи считают это сильным землетрясением, которое способно привести к умеренным разрушениям.

Эпицентр явления находился в 33 километрах к востоку от города Пльзень и в 14 километрах к западу от города Пршибрам на западе Чехии. Очаг залегал на глубине 10 километров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

6 июля землетрясение произошло в Черном море у берегов города-курорта Сочи. Подземные толчки зафиксировали утром, их магнитуда достигала 3,6.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Экс-сотрудник СБУ раскрыл подробности о вызвавшем массовые взрывы заводе под Киевом
    Аллигатор откусил руку 11-летнему мальчику
    Стилист Лисовец оценил новый показ Chanel фразой «худшее и унылое»
    Пилоты пассажирского самолета задели хвост другого лайнера и сорвали рейс
    Жилье на российском курорте бросились продавать со скидками
    Мощное землетрясение произошло в Европе
    Лавров заявил об окончательной утрате доверия к Западу
    Представитель «Зверей» ответила на слухи об уходе группы со сцены
    Лавров рассказал об украинском следе в терактах в Африке
    ФСИН отреагировала на сообщения о попытке убийцы 12-летней Миланы свести счеты с жизнью
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok