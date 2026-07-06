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13:14, 6 июля 2026Экономика

Землетрясение произошло на российском курорте

МЧС: Землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Черном море у берегов Сочи
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЗемлетрясение в Сочи

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Землетрясение произошло в Черном море у берегов города-курорта Сочи. Об этом сообщает управление МЧС России по Краснодарскому краю.

Подземные толчки зафиксировали утром 6 июля. Их магнитуда достигала 3,6 — это сейсмологи считают достаточно слабым землетрясением, которое люди ощущают только близко к эпицентру.

Эпицентр явления находился в 18 километрах от Сочи. Очаг залегал на глубине пяти километров. «Объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, пострадавших нет. Жалоб от населения не поступало», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Тихом океане рядом с Курильскими островами. Эпицентр явления находился в 25 километрах западнее села Малокурильское на острове Шикотан. Жители острова ощутили подземные толчки силой до трех баллов.

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