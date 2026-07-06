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07:29, 6 июля 2026Экономика

Землетрясение произошло в российском регионе

Сейсмолог Семенова: Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у южных Курил
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Землетрясение произошло у побережья южных Курил в Тихом океане. Об этом сообщает начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, ее слова передает РИА Новости.

Подземные толчки зафиксировали в ночь на понедельник, 6 июля. Их магнитуда достигала 4,6 — это сейсмологи считают ощутимым землетрясением.

Эпицентр явления находился в 25 километрах западнее села Малокурильское на острове Шикотан. «Очаг подземных толчков располагался на глубине 68 километров», — добавила Семенова. Жители острова ощутили подземные толчки силой до трех баллов. О пострадавших и разрушениях информация не поступала. Тревогу цунами в российском регионе не объявляли.

Ранее землетрясение магнитудой 3,0 произошло у берегов Севастополя в Черном море. Подземные толчки зафиксировали неподалеку от мыса Фиолент в пятницу, 3 июля. Сведений о пострадавших и разрушениях в результате подземных толчков не поступало.

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