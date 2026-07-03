В российском регионе произошло землетрясение

У берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,0

У берегов Севастополя в Черном море произошло землетрясение магнитудой 3,0. Об этом сообщила замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского Марина Бондарь, пишет агентство РИА Новости.

По словам ученого, подземные толчки зафиксировали неподалеку от мыса Фиолент в 16:51 по московскому времени. «Землетрясение с энергетическим классом 9,2 и магнитудой 3,0 произошло в 15 километрах от мыса Фиолент, Севастопольский район», — поделилась информацией сейсмолог. Сведений о пострадавших и разрушениях в результате подземных толчков сейсмолог не привела.

Ранее в этот же день мощное землетрясение зафиксировали в популярной у российских туристов Индонезии. Его магнитуду специалисты оценили в 6,2.