Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:21, 3 июля 2026Экономика

Землетрясение произошло в популярной у российских туристов стране

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Виктория Клабукова

Фото: Stenly Pontolawokang / Reuters

У побережья Индонезии произошло землетрясение. О сейсмической обстановке в популярной среди российских туристов стране уведомили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Магнитуда землетрясения достигла отметки 6,2 по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков, как показали приборы, располагался в 117 километрах от города Тернате с населением около 101 тысячи человек. Очаг сейсмоявления залегал на глубине 118 километров. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Прежде землетрясение зафиксировали на юго-западе Японии у островов Кумэ и Мияко, где размещена база вооруженных сил Японии. Магнитуда колебаний составила 6,1, о разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Днем ранее стало известно о землетрясении в Греции. Толчки магнитудой 5,2 ощутили у берегов острова Карпатос. Разрушений не последовало.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России после сообщений об «украинском Искандере» сделало заявление о ракете

    ВС России уничтожили редкую «Березу» ВСУ

    101-летняя женщина поделилась секретом долголетия

    Назван возрастной пик страха смерти

    Россиянин поехал в Таиланд, отправил тревожное сообщение жене и перестал выходить на связь

    Объем главной российской «кубышки» вырос в рублях

    Врач предупредила о связи диабета и фруктового пюре для детей

    Землетрясение произошло в популярной у российских туристов стране

    Отставку правительства Молдавии связали с коррупцией

    В Подмосковье мужчина пришел на разборки с пистолетом и отправил подростка в больницу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok