Землетрясение произошло в популярной у российских туристов стране

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2

У побережья Индонезии произошло землетрясение. О сейсмической обстановке в популярной среди российских туристов стране уведомили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Магнитуда землетрясения достигла отметки 6,2 по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков, как показали приборы, располагался в 117 километрах от города Тернате с населением около 101 тысячи человек. Очаг сейсмоявления залегал на глубине 118 километров. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Прежде землетрясение зафиксировали на юго-западе Японии у островов Кумэ и Мияко, где размещена база вооруженных сил Японии. Магнитуда колебаний составила 6,1, о разрушениях и пострадавших не сообщалось.

Днем ранее стало известно о землетрясении в Греции. Толчки магнитудой 5,2 ощутили у берегов острова Карпатос. Разрушений не последовало.