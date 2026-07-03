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16:00, 3 июля 2026Экономика

В Японии произошло землетрясение

В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,1
Виктория Клабукова
СюжетЗемлетрясение в США

Фото: KYODO / Reuters

У берегов Японии произошло землетрясение. О случившемся сообщают специалисты Геологической службы США.

Подземные толчки почувствовали у островов Кумэ и Мияко на юго-западе архипелага. По данным сейсмологов, магнитуда колебаний составила 6,1. Эпицентр землетрясения располагался в 136 километрах к северо-северо-востоку от бывшего города Хирара, очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях сведений не поступало. При этом на острове Мияко размещена база вооруженных сил Японии.

25 июня землетрясение магнитудой 7,2 произошло на северо-востоке Японии. Его эпицентр также находился в океане, в 30 километрах к востоку от города Кудзи в префектуре Иватэ. Эхо землетрясения прокатилось по северу страны: колебания ощутили не только в Иватэ, но также в городах Хатинохе и Хасиками префектуры Аомори, слабые толчки чувствовали в том числе жители Токио. В то же время находившаяся в Токио россиянка призналась, что землетрясение длилось не более трех минут, а эффект от сейсмических толчков преувеличен в СМИ.

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