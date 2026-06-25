В Японии произошло мощное землетрясение

В Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 7,2

В Японии произошло сильное землетрясение. Об этом сообщает Национальное метеорологическое агентство Japan Meteorological Agency.

Подземные толчки были зафиксированы на северо-востоке Японии. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в Тихом океане в 30 километрах к востоку от города Кудзи в префектуре Иватэ, а очаг залегал на глубине 50 километров.

По своей магнитуде сейсмические толчки достигли отметки 7,2. В то же время, по информации Геологической службы США, магнитуда составила 6,9 по шкале Рихтера.

Эхо землетрясения пронеслось по северу страны: на территории префектуры Иватэ ощущались колебания силой выше 5, толчки на уровне 6 и ниже регистрировали в городах Хатинохе и Хасиками префектуры Аомори, также слабые толчки чувствовали жители Токио.

Согласно подсчетам издания Japan Times, в результате стихийного бедствия пострадало по меньшей мере десять человек. В упомянутых префектурах временно приостановили движение поездов по нескольким железнодорожным линиям.

Ранее мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле. Очаг залегал на глубине 13 километров, а его эпицентр пришелся на 60 километров от города Валенсия. За ними последовала серия афтершоков. В результате обрушились несколько зданий — в том числе восьмиэтажный отель Hotel Eduard. Жертвами землетрясения, по предварительным данным, стали 32 человека. По прогнозам специалистов, количество пострадавших может вырасти до 100 тысяч человек.