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11:40, 25 июня 2026Экономика

Стало известно о новых разрушениях после землетрясения в Венесуэле

Восьмиэтажный Hotel Eduard обрушился на побережье Венесуэлы от мощного землетрясения
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Крупный отель обрушился на побережье штата Ла-Гуайра на севере Венесуэлы. О новых разрушениях после землетрясения в латиноамериканской стране сообщает CNN.

Речь идет о восьмиэтажном Hotel Eduard в городе Макуто. Внутри было 106 номеров. В момент катастрофы в отеле могли проживать родственники нескольких венесуэльских бейсболистов, включая Горкиса Эрнандеса и Элиесера Альфонсо.

На кадрах, снятых на месте происшествия, видны руины здания. Многоэтажная конструкция буквально сложилась из-за мощных подземных толчков.

В ночь на четверг, 25 июня, в Венесуэле произошла серия мощных землетрясений. Магнитуда самого сильного достигала 7,1. От сильных подземных толчков частично разрушились несколько жилых многоэтажных домов в столице Каракасе. По прогнозам специалистов, число жертв может достигать 100 тысяч человек.

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