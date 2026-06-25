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18:14, 25 июня 2026Экономика

Россиянка рассказала о землетрясении в Японии

Находящаяся в Японии россиянка назвала прошедшее землетрясение слабым
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Землетрясение в Японии длилось всего три минуты, поэтому люди не успели испугаться. Об этом «Газете.Ru» рассказала находящаяся в Токио россиянка Екатерина.

«Ничего страшного не было, минуты три потрясло немножко и прекратилось», — заявила женщина, добавив, что ей не приходило оповещение. «СМИ преувеличивает. Не испугались, скорее, не поняли, что происходит. Прочитали чат Токио, где кто-то написал, что повода для беспокойства нет, и успокоились», — добавила она.

Подземные толчки были зафиксированы на северо-востоке Японии в четверг, 25 июня. Эпицентр землетрясения располагался в Тихом океане в 30 километрах к востоку от города Кудзи в префектуре Иватэ, а очаг залегал на глубине 50 километров. По своей магнитуде сейсмические толчки достигли отметки 7,2. В то же время, по информации Геологической службы США, магнитуда составила 6,9 по шкале Рихтера.

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