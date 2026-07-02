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16:33, 2 июля 2026Экономика

Мощное землетрясение произошло в европейской стране

EMSC: Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Греции
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Ayhan Mehmet / Anadolu via Getty Images

Мощное землетрясение произошло у берегов острова Карпатос в Греции. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в четверг, 2 июля, в 14:06 по местному времени (совпадает с московским). Их магнитуда достигала 5,2 — это сейсмологи считают сильным землетрясением, которое способно привести к умеренным разрушениям.

Эпицентр явления находился в 21 километре к юго-востоку от Карпатоса и в 121 километре к востоку от города Ираклион на острове Крит. Очаг залегал на глубине шесть километров. О пострадавших и разрушениях информация не поступала.

Накануне мощное землетрясение произошло на острове Кюсю в Японии. Магнитуда подземных толчков достигала 5,1. Эпицентр явления находился в 14 километрах к юго-западу от города Кадогава и в 24 километрах от города Нобеока в префектуре Миядзаки. Очаг залегал на глубине 42 километров. О пострадавших и разрушениях информация не поступала.

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