Мощное землетрясение произошло в Японии

JMA: Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на японском острове Кюсю

Мощное землетрясение произошло на острове Кюсю в Японии. Об этом сообщают специалисты Метеорологического агентства страны (JMA).

Подземные толчки зафиксировали в среду, 1 июля, в 8:40 по местному времени (2:40 мск). Их магнитуда достигала 5,1 — это сейсмологи считают сильным землетрясением, которое способно привести к умеренным разрушениям.

Эпицентр явления находился в 14 километрах к юго-западу от города Кадогава и в 24 километрах от города Нобеока в префектуре Миядзаки. Очаг залегал на глубине 42 километров. О пострадавших и разрушениях информация не поступала.

Ранее еще более мощное землетрясение произошло в Калифорнийском заливе у берегов Мексики. Магнитуда подземных толчков достигала 6,0. Эпицентр явления находился в 94 километрах к юго-западу от города Тамасула и в 117 километрах к юго-востоку от города Лос Мочис — в последнем проживает около 256 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях информация не уточнялась.