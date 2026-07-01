EMSC: Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Калифорнийском заливе у берегов Мексики

Мощное землетрясение произошло в Калифорнийском заливе у берегов Мексики. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали во вторник, 30 июня, в 12:45 по местному времени (22:45 мск). Их магнитуда достигала 6,0 — это сейсмологи считают сильным землетрясением, которое способно привести к разрушениям.

Эпицентр явления находился в 94 километрах к юго-западу от города Тамасула и в 117 километрах к юго-востоку от города Лос Мочис — в последнем проживает около 256 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях информация не уточняется.

Ранее землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Эпицентр явления находился в 98 километрах восточнее города Кимбе и в 603 километрах к северо-востоку от столицы страны Порт-Морсби. Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях информация не поступала.