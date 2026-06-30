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19:44, 30 июня 2026Экономика

Мощное землетрясение произошло в одной стране

EMSC: Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЗемлетрясения в Китае

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Мощное землетрясение произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали во вторник, 30 июня, в 17:41 по московскому времени (1 июля в 0:41 по местному). Их магнитуда достигала 5,5 — это сейсмологи считают сильным землетрясением, которое способно привести к умеренным разрушениям.

Эпицентр явления находился в 98 километрах восточнее города Кимбе и в 603 километрах к северо-востоку от столицы страны Порт-Морсби. Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях информация не поступала.

Днем ранее мощное землетрясение произошло в Китае. Магнитуда подземных толчков достигала 5,2. Эпицентр явления находился в 26 километрах к юго-востоку от городского округа Ибинь и в 17 километрах к северо-востоку от поселка Сюньчан. Очаг залегал на глубине 10 километров. От землетрясения пострадали как минимум 13 человек — их госпитализировали с незначительными травмами.

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