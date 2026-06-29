Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:38, 29 июня 2026Экономика

Мощное землетрясение произошло в Китае

EMSC: Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Китае, есть пострадавшие
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЗемлетрясение в Японии:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Мощное землетрясение произошло в китайской провинции Сычуань, есть пострадавшие. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в ночь на понедельник, 29 июня, в 00:12 по местному времени (19:12 28 июня мск). Их магнитуда достигала 5,2 — это сейсмологи считают землетрясением, способным нанести умеренные разрушения.

Эпицентр явления находился в 26 километрах к юго-востоку от городского округа Ибинь и в 17 километрах к северо-востоку от поселка Сюньчан. Очаг залегал на глубине 10 километров.

По данным издания Сhnfund, пострадали как минимум 13 человек. Они получили незначительные травмы и получили медицинскую помощь. Уточняется, что 196 человек пришлось срочно эвакуировать.

«В настоящее время серьезных жертв нет, общественный порядок стабилен, и работы по ликвидации последствий стихийного бедствия ведутся организованно», — говорится в публикации.

Ранее мощное землетрясение произошло в Японии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сделало заявление о массированной ночной атаке ВСУ на Россию

    19-летняя актриса из популярного сериала попала в смертельное ДТП

    Мадуро по-библейски обратился к венесуэльцам

    В Германии оценили Евросоюз как посредника на Украине

    Москвичей предупредили о дожде

    На Западе предрекли критическое решение украинских властей

    Россияне стали реже покупать подержанные машины

    На Западе оценили боевой потенциал Як-130М

    Московского педиатра приговорили к миллионному штрафу

    На Украине испугались ядерной войны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok