Мощное землетрясение произошло в Китае

EMSC: Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Китае, есть пострадавшие

Мощное землетрясение произошло в китайской провинции Сычуань, есть пострадавшие. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в ночь на понедельник, 29 июня, в 00:12 по местному времени (19:12 28 июня мск). Их магнитуда достигала 5,2 — это сейсмологи считают землетрясением, способным нанести умеренные разрушения.

Эпицентр явления находился в 26 километрах к юго-востоку от городского округа Ибинь и в 17 километрах к северо-востоку от поселка Сюньчан. Очаг залегал на глубине 10 километров.

По данным издания Сhnfund, пострадали как минимум 13 человек. Они получили незначительные травмы и получили медицинскую помощь. Уточняется, что 196 человек пришлось срочно эвакуировать.

«В настоящее время серьезных жертв нет, общественный порядок стабилен, и работы по ликвидации последствий стихийного бедствия ведутся организованно», — говорится в публикации.

Ранее мощное землетрясение произошло в Японии.