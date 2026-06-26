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07:26, 26 июня 2026Экономика

Мощное землетрясение произошло в Японии

EMSC: Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Японии
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Global Look Press

Мощное землетрясение произошло в Японии. Об этом сообщают специалисты Европейско-средиземноморского сейсмического центра (EMSC).

Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 26 июня, в 12:46 по местному времени (06:46 мск). Их магнитуда достигала 5,8 — это сейсмологи считают сильным землетрясением, которое способно привести к умеренным разрушениям.

Эпицентр явления находился в 14 километрах к северо-востоку от города Тогане в префектуре Тиба и в 26 километрах к юго-востоку от города Нарита, он находится в часе езды от Токио. Очаг залегал на глубине 56 километров. О пострадавших и разрушениях информация не поступала.

Днем ранее в Японии произошло еще более мощное землетрясение. Магнитуда подземных толчков достигала 7,2, их зафиксировали на северо-востоке страны. По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в Тихом океане в 30 километрах к востоку от города Кудзи в префектуре Иватэ, а очаг залегал на глубине 50 километров. В результате стихийного бедствия пострадало по меньшей мере десять человек.

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