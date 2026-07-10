Астронавтов заставили молчать об инопланетянах на Луне

Побывавших на Луне астронавтов НАСА заставили молчать об увиденных там кораблях инопланетян. Об этом пишет Daily Mail.
Пользователи сети обратили внимание на интервью Донны Хейр, которой не стало в 2021 году. С 1967-го по 1981-й год женщина работала в ныне закрытом аэрокосмическом подразделении корпорации Ford — Philco Ford Aerospace, которое выполняло работы для НАСА. В частности, беседуя с авторами проекта «Раскрытие информации», американка заявила, что лично знала медика из НАСА, который работал с астронавтами после их возвращения с Луны.
«Этот человек был с ними во время карантина и участвовал в опросах. По его словам, многие астронавты рассказывали, что видели, как эти корабли летели за ними, — заявила Хейр. — По-моему, когда они приземлились, на Луне было три других корабля».
По словам женщины, астронавтам не только на словах запретили распространяться об увиденном на спутнике Земли, но и заставили подписать документ о неразглашении. Как отмечает Daily Mail, некоторые астронавты позже все-таки рассказали об неопознанных летающих объектах (НЛО), которые они видели в космосе.
Ранее НАСА обвинили в многолетнем сокрытии и ретушировании фотографий с НЛО. Обвинения также основаны на заявлениях Донны Хейр.