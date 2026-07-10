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Из жизни
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08:00, 10 июля 2026Из жизни

Астронавтов заставили молчать об инопланетянах на Луне

НАСА заставило астронавтов молчать об инопланетянах на Луне
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Побывавших на Луне астронавтов НАСА заставили молчать об увиденных там кораблях инопланетян. Об этом пишет Daily Mail.

Пользователи сети обратили внимание на интервью Донны Хейр, которой не стало в 2021 году. С 1967-го по 1981-й год женщина работала в ныне закрытом аэрокосмическом подразделении корпорации Ford — Philco Ford Aerospace, которое выполняло работы для НАСА. В частности, беседуя с авторами проекта «Раскрытие информации», американка заявила, что лично знала медика из НАСА, который работал с астронавтами после их возвращения с Луны.

«Этот человек был с ними во время карантина и участвовал в опросах. По его словам, многие астронавты рассказывали, что видели, как эти корабли летели за ними, — заявила Хейр. — По-моему, когда они приземлились, на Луне было три других корабля».

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По словам женщины, астронавтам не только на словах запретили распространяться об увиденном на спутнике Земли, но и заставили подписать документ о неразглашении. Как отмечает Daily Mail, некоторые астронавты позже все-таки рассказали об неопознанных летающих объектах (НЛО), которые они видели в космосе.

Ранее НАСА обвинили в многолетнем сокрытии и ретушировании фотографий с НЛО. Обвинения также основаны на заявлениях Донны Хейр.

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