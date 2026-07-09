НАСА обвинили в сокрытии снимков с НЛО

НАСА обвинили в сокрытии и ретушировании снимков с НЛО

НАСА обвинили в многолетнем сокрытии и ретушировании фотографий с неопознанными летающими объектами (НЛО). Об этом пишет Daily Mail.

Пользователи сети обратили внимание на интервью Донны Хейр, которой не стало в 2021 году. С 1967-го по 1981-й год женщина работала в ныне закрытом аэрокосмическом подразделении корпорации Ford — Philco Ford Aerospace. По словам Хейр, именно тогда она узнала, что сотрудникам НАСА было приказано ретушировать все снимки, сделанные автоматикой, астронавтами или другими сотрудниками, на которых есть хоть какие-то аномалии.

Хейр утверждала, что в 1970-1971 годах работала в секретной фотолаборатории Космического центра имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. Там, по словам женщины, знакомый лаборант показал ей четкий снимок НЛО, парящего над сосновым бором. Когда Хейр спросила, не НЛО ли это, и ее приятель ответил: «Этого я тебе сказать не могу».

«Я поняла, что он хотел сказать: "Это был НЛО", но не мог. Тогда я спросила: "Что вы делаете с такой информацией?" Он сказал: "Ну, нам приходится ретушировать такие снимки, прежде чем представлять публике"», — цитирует одно из интервью Хейр Daily Mail.

Издание утверждает, что эти заявления всплыли в сети после критики НАСА за некачественные снимки межзвездного объекта 3I/ATLAS.

Ранее бывший глава программы Пентагона по исследованию НЛО пообещал раскрыть всю правду об инопланетянах в новой книге. После выхода в отставку в 2022 году он неоднократно заявлял, что некие силы в американских спецслужбах и армии скрывают обломки сбитых кораблей пришельцев и их останки.