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Из жизни
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08:01, 9 июля 2026Из жизни

НАСА обвинили в сокрытии снимков с НЛО

НАСА обвинили в сокрытии и ретушировании снимков с НЛО
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Kevin Carter / Getty Images

НАСА обвинили в многолетнем сокрытии и ретушировании фотографий с неопознанными летающими объектами (НЛО). Об этом пишет Daily Mail.

Пользователи сети обратили внимание на интервью Донны Хейр, которой не стало в 2021 году. С 1967-го по 1981-й год женщина работала в ныне закрытом аэрокосмическом подразделении корпорации Ford — Philco Ford Aerospace. По словам Хейр, именно тогда она узнала, что сотрудникам НАСА было приказано ретушировать все снимки, сделанные автоматикой, астронавтами или другими сотрудниками, на которых есть хоть какие-то аномалии.

Хейр утверждала, что в 1970-1971 годах работала в секретной фотолаборатории Космического центра имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. Там, по словам женщины, знакомый лаборант показал ей четкий снимок НЛО, парящего над сосновым бором. Когда Хейр спросила, не НЛО ли это, и ее приятель ответил: «Этого я тебе сказать не могу».

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«Я поняла, что он хотел сказать: "Это был НЛО", но не мог. Тогда я спросила: "Что вы делаете с такой информацией?" Он сказал: "Ну, нам приходится ретушировать такие снимки, прежде чем представлять публике"», — цитирует одно из интервью Хейр Daily Mail.

Издание утверждает, что эти заявления всплыли в сети после критики НАСА за некачественные снимки межзвездного объекта 3I/ATLAS.

Ранее бывший глава программы Пентагона по исследованию НЛО пообещал раскрыть всю правду об инопланетянах в новой книге. После выхода в отставку в 2022 году он неоднократно заявлял, что некие силы в американских спецслужбах и армии скрывают обломки сбитых кораблей пришельцев и их останки.

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