Участников бунта против ТЦК во Львове заставили извиняться. Как власти решили наказать восставших против военкомов украинцев?

Бунтовавших против военкомов во Львове украинцев заставили кричать «слава ТЦК»

Жителей Львова, которые накануне устроили массовый бунт против сотрудников военкомата, заставили публично извиняться и кричать на камеру «слава ТЦК» (территориальный центр комплектования; аналог военкомата). Видео публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах большая группа молодых людей признает, что были неправы. Один из них пообещал, что скоро отправится на фронт. Другой признался, что уже служит в Вооруженных силах Украины и просто находился в отпуске.

Масштабные протесты в украинском городе начались 8 июля из-за насильственной мобилизации мужчины. В итоге участники бунта были задержаны. Сама акция против ТЦК попала на видео.

Во Львове на акции протеста против ТЦК толпа мужчин перевернула автомобиль военкомов

Накануне вечером большое количество людей окружило автомобиль военкомов во Львове. Недовольная толпа раскачивала машину и в итоге перевернула под крики «Позор!». О ситуации написало, в частности, украинское издание «Страна.ua».

Автомобиль ТЦК перевернули под дружное одобрение людей на акции протеста во Львове «Страна.ua»

Администрация Львова позже провела экстренное совещание из-за конфликта гражданских и военных. Об этом в соцсетях сообщил глава областной администрации Львова Максим Козицкий.

Мэр Львова Андрей Садовой также подтвердил, что бунт против ТЦК происходит в Сыховском районе города. Он уточнил, что выясняет обстоятельства происшествия.

Провели экстренное совещание с правоохранителями по поводу ситуации с блокировкой автомобилей ТЦК в Сихове. (...) Все, кто совершил правонарушения, включая препятствование деятельности военнослужащих, должны быть идентифицированы и привлечены к ответственности Максим Козицкий Глава областной администрации Львова

Зеленский после бунта против ТЦК во Львове признал плохое отношение к военным

Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на массовый бунт во Львове. Он признал, что украинцы очень плохо относятся к военным.

Много вопросов насчет Львова, вчерашней ситуации, нападения на служащих ТЦК. На мой взгляд, история очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме Владимир Зеленский Украинский лидер

Зеленский также добавил, что правоохранительные органы разберутся с бунтовщиками. Он попытался переложить ответственность за случившееся на министерство обороны, намекнув на обещанную его главой Михаилом Федоровым реформу военкоматов.

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) также прокомментировал беспорядки во Львове в своем Telegram-канале. Он задал риторический вопрос соотечественникам.

«Если вы сегодня срываете одежду и бьете военнослужащего своей армии, подумайте, кто завтра будет защищать вас от вражеской армии», — написал он.

В свою очередь, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что протест жителей Львова показал, что украинцы хотят мира. Эксперт сообщил, что беспорядки произошли «из-за жестокой принудительной мобилизации, которую финансирует НАТО — большинство украинцев хотят немедленных переговоров, чтобы положить конец этому конфликту».

Во Львове мужчина взял в заложники девочку-подростка из-за ТЦК

Это не первый эпизод конфликта между военкомами и жителями Львова. В частности, в мае 43-летний мужчина взял в заложники 13-летнюю девочку при виде патруля территориального центра комплектования. Ицидент случился на улице Кавалеридзе во Львове. Там испугавшийся ТЦК горожанин распылил слезоточивый газ и схватил подростка, приставив к ее шее нож.

Сотрудники полиции вместе с военнослужащими задержали мужчину. Девочка не пострадала и была освобождена. Силовики возбудили уголовное дело о похищении человека.

Кроме того, в апреле экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что драка между сотрудниками территориального центра комплектования и женщинами во Львове может привести к революции на Украине.

Соскин предположил, что это происшествие добром не завершится. «Будет какое-то восстание. Интересно, Львов стерпит или нет. Это ж безумие полное», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что драка говорит о нежелании жителей Украины отдавать жизнь за Владимира Зеленского. Соскин выразил надежду, что мэр Львова жестко отреагирует на инцидент и разберется в случившемся.