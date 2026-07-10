Участников массового бунта против ТЦК во Львове заставили публично извиняться

Бунтовавших против военкомов во Львове украинцев вынудили кричать «Слава ТЦК» и извиняться

Mash / Telegram

Жителей Львова, которые устроили массовый бунт противо сотрудников военкомата, заставили публично извиняться и кричать на камеру «Слава ТЦК» (территориальный центр комплектования; аналог военкомата). Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Масштабные протесты во Львове начались вечером 8 июля из-за насильственной мобилизации мужчины. Большое количество людей окружило автомобиль военкомов, толпа раскачивала его и в итоге перевернула. Администрация Львова провела экстренное совещание из-за конфликта гражданских и военных.

Украинцев, перевернувших машину ТЦК, задержали. Их поставили перед камерой для извинительной речи. Один из них пообещал, что пойдет служить. Второй оказался действующим военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), который оставался во Львове на время отпуска и планировал вскоре вернуться на фронт.

Ранее о конфликте во Львове высказался президент Украины Владимир Зеленский. Он признал, что украинцы очень плохо относятся к военной форме.