На Украине предупредили о возможной революции во Львове

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Соскин: Драка сотрудников ТЦК с женщинами во Львове грозит революцией
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что драка между сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) и женщинами во Львове может привести к революции на Украине. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Соскин предположил, что это происшествие добром не завершится. «Будет какое-то восстание. <…> Интересно, Львов стерпит или нет. Это ж безумие полное», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что драка говорит о нежелании жителей Украины отдавать жизнь за президента страны Владимира Зеленского. Соскин выразил надежду, что мэр Львова Андрей Садовой жестко отреагирует на инцидент и разберется в случившемся.

Ранее Соскин допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют контроль над городом Сумы. В районе города очень слабая часть линии обороны ввиду нехватки защитных сооружений, отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok