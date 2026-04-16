Соскин: Драка сотрудников ТЦК с женщинами во Львове грозит революцией

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что драка между сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) и женщинами во Львове может привести к революции на Украине. Об этом он высказался в эфире своего YouTube-канала.

Соскин предположил, что это происшествие добром не завершится. «Будет какое-то восстание. <…> Интересно, Львов стерпит или нет. Это ж безумие полное», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что драка говорит о нежелании жителей Украины отдавать жизнь за президента страны Владимира Зеленского. Соскин выразил надежду, что мэр Львова Андрей Садовой жестко отреагирует на инцидент и разберется в случившемся.

Ранее Соскин допустил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряют контроль над городом Сумы. В районе города очень слабая часть линии обороны ввиду нехватки защитных сооружений, отметил он.

