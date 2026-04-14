Соскин допустил, что ВСУ могут сдать Сумы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут в ближайшее время потерять контроль над городом Сумы. Такую вероятность допустил бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Очень тревожная ситуация наблюдается на линии кровавой мясорубки в районе Сум. Вполне возможно, что [главнокомандующий ВСУ Александр] Сырский договорился, что они сдадут Сумы, или там бойня начнется», — считает он.

Как подчеркнул эксперт, в районе города очень слабая часть линии обороны ввиду нехватки защитных сооружений. Однако, по его словам, президент страны Владимир Зеленский сосредоточен не на этом, а на вопросах конфликта на Ближнем Востоке.

При этом, как полагает эксперт, сдача Сум грозит привести к восстанию украинцев, бунту и грабежам. «В Киеве пойдут на Банковую, в Днепре, Кривом Роге, Одессе восстанут. <…> Зеленский, видимо, даже не понимает, что может в ближайшее время начаться. (...) Потеряете вы Сумы, все там будет потеряно», — заключил он.

Ранее стало известно, что командование ВСУ на фоне массовых потерь личного состава под Сумами перебросило стратегические резервы 2-го и 209-го отдельных противотанковых батальонов.