Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:08, 31 мая 2026Мир

Раскрыт разговорный язык живущих в Польше украинцев

Варшавский ресторатор: Украинцы в Польше говорят на работе по-русски
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Phil Noble / Reuters

Трудовые мигранты с Украины в повседневном общении часто используют русский язык. Об этом РИА Новости рассказал владелец одного из ресторанов Варшавы.

«Русский язык очень часто используется как универсальный для общения между людьми с разным уровнем знания польского», — пояснил ресторатор. По его словам, многие украинцы приезжают из той части страны, где русский язык был или остается широко используемым в повседневной жизни.

Собеседник агентства подчеркнул, что для работодателей важно выполнение рабочих задач, а не языковая интеграция сотрудников. Сейчас в некоторых сегментах рынка труда Польши формируется многоязычная среда, где польский язык используется реже, а основное общение происходит на русском или миксе языков.

Ранее чиновница из польского города Люблин Виктория Херун, имеющая украинские корни, призналась в организации схемы привлечения нелегальных мигрантов в Польшу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Дании оценила вероятность конфликта между Россией и Европой

    Знание украинского языка помогло российскому военному в бою

    Арестован пытавшийся изнасиловать пятилетнюю девочку в российском городе мужчина

    Георгий Чивчян одержал 21 победу в истории RDS

    В одном клубе КХЛ избавились от всех иностранных хоккеистов

    МИД Эстонии счел мирные переговоры по Украине заманиванием Запада «в ловушку» России

    ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС

    Назван простой способ избавиться от головной боли

    Премьер Чехии указал на неприятное сходство ЕС и Римской империи

    Европеец описал цены в магазине Белоруссии фразой «не видел такой дешевой сметаны»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok