Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
05:54, 16 июня 2026Наука и техника

Названы повышающие риск развития рака желудка факторы

Профессор Пак Сон Су: Употребление алкоголя повышает риск развития рака желудка
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

Профессор отделения желудочно-кишечной хирургии университетской больницы Анам при Университете Коре Пак Сон Су в беседе с РИА Новости перечислил ключевые факторы, повышающие вероятность развития рака желудка.

По его словам, это инфицирование бактерией Helicobacter pylori, злоупотребление алкоголем, чрезмерное употребление соли и курение.

Проведенный анализ показал, что наличие Helicobacter pylori увеличивает риск примерно в два раза. Чрезмерное употребление алкоголя повышает риск в 1,5–2,2 раза, питание с высоким содержанием соли и маринованные продукты — в 1,4–2 раза, курение — в 1,3–1,8 раза. Кроме того, эксперт отметил, что употребление рафинированных зерновых, красного и переработанного мяса, а также жирных молочных продуктов также относится к факторам, повышающим риск заболевания.

Ранее ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе выяснили, что незначительные изменения в структуре и работе сердца могут указывать на повышенный риск развития некоторых видов рака за много лет до постановки диагноза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Потерпели крах усилия Киева». Россия победила Украину в Гааге в деле по Крыму. Что известно о решении суда?

    В Крыму начали охоту за скрытыми активами украинских олигархов

    Участницу конкурса «Мисс мира» поймали с наркотиками

    В США предрекли провал «Евродрона»

    В ЕС предложили пересмотреть помощь Киеву из-за указа Зеленского о памяти УПА

    Россиян предупредили о признаках испорченного мороженого

    Бойцам ВСУ пообещали отпуск за взятие в плен российских солдат

    Стармер анонсировал новые санкции Британии против России

    Врач рассказал об опасных последствиях сочетания алкоголя и курения

    Бывший помощник Ельцина рассказал о его «превращении» после двух показанным Чубайсом фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok