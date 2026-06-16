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06:14, 16 июня 2026Экономика

Стармер анонсировал новые санкции Британии против России

Стармер: СПГ-танкеры попадут под ограничения нового пакета санкций против России
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Isabel Infantes / Reuters

Великобритания хочет включит танкеры для перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в новый пакет антироссийских санкций. Такие данные приводятся в заявлении на сайте канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера.

Таким образом, страна будет первой, кто введет подобные ограничения против судов, перевозящих российский СПГ. Меры объявят 16 июня в ходе саммита G7 во французском Эвиане.

Кроме того, ограничения предлагается наложить на так называемый «теневой флот» России и «финансовые сети», которые помогают в обходе западных санкций против России. Общее число судов, которые Лондон связывает с Москвой, превышает 600 единиц.

По словам Стармера, Британия таким способом «усиливает давление, перекрывая доходы» РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение Великобритании снять санкции с нефти из РФ является прагматизмом. 19 мая Лондон бессрочно разрешил импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья в третьих странах.

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