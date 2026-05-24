Экономика
12:56, 24 мая 2026

Песков объяснил снятие Британией санкций на российскую нефть

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Снятие Великобританией санкций на российскую нефть прагматично. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Подобные ситуации, когда они касаются межчеловеческих общений, — это называется цинизмом. Когда межгосударственных отношений — прагматизмом», — сказал представитель Кремля.

19 мая Великобритания бессрочно разрешила импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья в третьих странах. Лондон разрешил импорт дизтоплива и авиакеросина, произведенных из российской нефти.

Министр торговли Крис Брайант в ходе выступления в парламенте извинился за решение смягчить санкции против России, добавив, что лицензию «приостановят при первой возможности».

