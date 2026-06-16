Китай сделал заявление об Ормузском проливе

МИД Китая: Свободный проход через Ормузский пролив отвечает интересам всех сторон

Восстановление безопасного и свободного прохода через Ормузский пролив отвечает интересам всех сторон. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, сообщает ТАСС.

«Ормузский пролив используется для международного судоходства. Скорейшее восстановление его безопасного и свободного прохода отвечает интересам всех сторон», — сказал он.

По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, Китай готов поддерживать контакты с заинтересованными государствами и международным сообществом по этому вопросу. Дипломат также отметил, что Пекин продолжит прилагать все усилия для защиты безопасности судов с китайским капиталом и судов под флагом КНР.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон рассчитывает, что Ормузский пролив будет открыт для свободного судоходства в долгосрочной перспективе. Он уточнил, что за последние сутки интенсивность судоходства через Ормузский пролив уже возросла.