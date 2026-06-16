Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:23, 16 июня 2026Мир

Китай сделал заявление об Ормузском проливе

МИД Китая: Свободный проход через Ормузский пролив отвечает интересам всех сторон
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Восстановление безопасного и свободного прохода через Ормузский пролив отвечает интересам всех сторон. Об этом заявил официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь, сообщает ТАСС.

«Ормузский пролив используется для международного судоходства. Скорейшее восстановление его безопасного и свободного прохода отвечает интересам всех сторон», — сказал он.

По словам представителя китайского внешнеполитического ведомства, Китай готов поддерживать контакты с заинтересованными государствами и международным сообществом по этому вопросу. Дипломат также отметил, что Пекин продолжит прилагать все усилия для защиты безопасности судов с китайским капиталом и судов под флагом КНР.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон рассчитывает, что Ормузский пролив будет открыт для свободного судоходства в долгосрочной перспективе. Он уточнил, что за последние сутки интенсивность судоходства через Ормузский пролив уже возросла.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине рассказали о конфликте Зеленского с министром обороны

    В России резко высказались о ситуации с Киево-Печерской лаврой после пожара

    Медведев оценил значение победы России над Украиной в Гааге

    Telegram заблокировали еще в одной стране

    Появились подробности о пожаре на территории Московского нефтеперерабатывающего завода

    Аэропорт Сочи снова прекратил работу

    В России увидели угрозу в заявлении Трампа об Украине

    Европейские дипломаты пожаловались на редкие ужины с послом США

    Китай уличил Каллас в клевете

    Тренер назвал способ превратить пробежку из мучения в удовольствие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok