Вэнс раскрыл ожидания США от переговоров с Ираном

Вэнс: США рассчитывают, что Ормузский пролив будет открыт для всех

Вашингтон рассчитывает, что Ормузский пролив будет открыт для свободного судоходства в долгосрочной перспективе. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу CNBC.

«Мы рассчитываем, что в долгосрочной перспективе пролив будет открыт для бесплатного судоходства, и именно это мы и будем выяснять в ходе технических переговоров», — указал политик.

По словам Вэнса, за последние сутки интенсивность судоходства через Ормузский пролив уже возросла.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что постепенное восстановление судоходства в Ормузском проливе может начаться в конце июня. Отмечается, что до этого момента морские перевозчики вряд ли будут активно пересекать акваторию Ормузского пролива из-за рисков возможного возобновления обстрелов со стороны Ирана.