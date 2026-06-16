ВСУ попытались ударить по Москве десятками дронов. Что известно об отражении атаки?

Собянин: На подлете к Москве сбито 60 беспилотников ВСУ, поврежден МНПЗ

С пяти часов утра на подлете к Москве уже сбиты десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Украины. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, всего число сбитых дронов достигло 60. Тем самым становится понятно, что Москва вновь пережила массированную атаку.

В столичных аэропортах вводили временные ограничения на полеты. В настоящее время авиагавани возвращаются к своему графику. Тем не менее в Росавиации сообщили, что возможны корректировки в расписании рейсов.

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Украинский дрон повредил Московский нефтеперерабатывающий завод

На фоне массированной атаки один из дронов ВСУ повредил Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ). Как уточнил мэр Сергей Собянин, здание повреждено именно после удара БПЛА.

На месте падения обломков сейчас работают специалисты, добавил градоначальник. Он заверил, что пострадавших нет.

Уже известно, что возгорание на МНПЗ оперативно локализовали. В главном управлении МЧС по Москве заявили, что угрозы дальнейшего распространения огня больше нет.

Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода оперативно локализован. В настоящее время продолжается работа по ликвидации последствий возгорания ГУ МЧС по Москве

Московский нефтеперерабатывающий завод. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Минобороны подготовило заявление после массированной атаки ВСУ

После массированной атаки Минобороны сделало заявление о деталях налета ВСУ. В оборонном ведомстве сообщили, что в ночь на 16 июня средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России всего 172 беспилотных летательных аппарата.

ВСУ, как отмечается, атаковали 16 российских регионов. В их числе — Астраханская, Рязанская, Орловская, Воронежская области, а также Московский регион, Краснодарский край и Крым. Помимо этого, БПЛА ВСУ сбили над водами Черного и Азовского морей.

В Минобороны уточнили, что все уничтоженные дроны относились к самолетному типу.

15 июня над регионами России и акваториями средства ПВО сбили 74 БПЛА со стороны Украины. Незадолго до этого ВСУ попытались атаковать Крым с помощью беспилотников.