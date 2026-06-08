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21:08, 8 июня 2026Россия

ВСУ попытались атаковать Крым

МО: Средства ПВО уничтожили 95 беспилотников ВСУ над территорией России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Крым с помощью беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.

Кроме того, по данным оборонного ведомства, украинские дроны также были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем и Черным морем.

В общей сложности средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 95 беспилотников в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени.

Ранее ВСУ ударили по пассажирскому поезду «МоскваСимферополь». По информации главы Крыма Сергея Аксенова, в результате атаки скончался помощник машиниста, еще один человек получил ранения.

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