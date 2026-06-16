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09:03, 16 июня 2026Россия

Объявлено о локализации пожара на территории Московского нефтеперерабатывающего завода

МЧС Москвы: Возгорание на МНПЗ оперативно локализовано
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Возгорание на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) оперативно локализовано. Об этом заявили в Главном управлении МЧС по Москве, объявление о локализации пожара на территории предприятия приводит ТАСС.

Спасатели сообщили, что угроза дальнейшего распространения огня отсутствует.

Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода оперативно локализован. В настоящее время продолжается работа по ликвидации последствий возгорания

ГУ МЧС по Москве

В МЧС уточнили, что ситуация с пожаром является контролируемой.

О том, что объект на территории МНПЗ получил повреждения при атаке ВСУ, стало известно из сообщения мэра Москвы Сергея Собянина. Он уточнил, что при ударе никто не пострадал.

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