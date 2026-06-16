Стало известно о возможном уходе матери Собчак из Совфеда

«Ъ»: Сенатор от Тувы Людмила Нарусова может уйти из Совфеда в сентябре

Сенатор от Тувы Людмила Нарусова, мать журналистки Ксении Собчак и вдова первого губернатора Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, может уйти из Совета Федерации в сентябре. О такой возможности стало известно «Коммерсанту» («Ъ»).

По сведениям «Ъ», глава Тувы Владислав Ховалыг, чьим представителем в Совфеде является Нарусова, не намерен продлевать ее полномочия в случае своего переизбрания на новый срок. Искать ей место в другом российском регионе не планируется. Сама Нарусова в беседе с изданием поделилась, что ей ничего неизвестно о вероятных действиях Ховалыга.

«Коммерсант» назвал Нарусову одним из самых оппозиционных сенаторов России. За годы работы в Совфеде она выступала с критикой законопроектов об ужесточении закона о митингах, создании института иноагентов, повышении пенсионного возраста. Кроме того, Нарусова подвергала сомнениям внесение поправок в Конституцию РФ в 2020 году.

Людмила Нарусова впервые попала в парламент в 1995 году. Тогда она была избрана в Госдуму по списку движения «Наш дом — Россия» от Санкт-Петербурга. Городом на тот момент руководил ее супруг — Анатолий Собчак. Пост сенатора от разных регионов России Нарусова занимает с 2002 года.

Осенью 2023 года матери журналистки Ксении Собчак и сенатору от Тывы в Совфеде вынесли предупреждение о недопустимости поездок в страны НАТО во время спецоперации на Украине.