В Совфеде вынесли предупреждение матери Собчак

ТАСС: в Совфеде предупредили Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности вынес предупреждение сенатору от Тывы Людмиле Нарусовой о недопустимости поездок в страны НАТО во время спецоперации. Об этом рассказал ТАСС источник в верхней палате российского парламента.

До этого в некоторых Telegram-каналах распространилась информация о том, что мать журналистки Ксении Собчак находилась в Испании. Собеседник агентства разъяснил, что подобное дискредитирует статус сенатора и палаты в целом.

Источник ТАСС, знакомый с ситуацией, отметил, что в ходе обсуждения на заседании комитета по регламенту и организации парламентской деятельности приводились конкретные факты.

Коллеги сочли возмутительным, что сенатор во время спецоперации на Украине выезжает в страну НАТО, подчеркнул собеседник. Он отметил, что членов Совфеда разозлило и то, что Нарусова не пыталась ничего объяснить жителям своего региона.

«Комитет располагает информацией о пересечении границы и отсутствии Нарусовой в стране с 18 июля по 6 августа», — поделился источник.

Также был вынесен вопрос об отсутствии сенатора от Тывы на заседаниях, завершающих весеннюю сессию палаты, в связи с неоднократными обращениями граждан.

Сама же Нарусова в беседе с изданием «Подъем» назвала глупостями решение Совфеда предупредить ее о недопустимости поездок в недружественные государства.

Ранее сенатор в интервью YouTube-каналу Forbes заявила, что не планирует покидать Россию.