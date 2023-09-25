Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:39, 25 сентября 2023Россия

В Совфеде вынесли предупреждение матери Собчак

ТАСС: в Совфеде предупредили Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО
Людмила Нарусова

Людмила Нарусова. Фото: Совет Федерации РФ / Globallookpress.com

Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности вынес предупреждение сенатору от Тывы Людмиле Нарусовой о недопустимости поездок в страны НАТО во время спецоперации. Об этом рассказал ТАСС источник в верхней палате российского парламента.

До этого в некоторых Telegram-каналах распространилась информация о том, что мать журналистки Ксении Собчак находилась в Испании. Собеседник агентства разъяснил, что подобное дискредитирует статус сенатора и палаты в целом.

Источник ТАСС, знакомый с ситуацией, отметил, что в ходе обсуждения на заседании комитета по регламенту и организации парламентской деятельности приводились конкретные факты.

Коллеги сочли возмутительным, что сенатор во время спецоперации на Украине выезжает в страну НАТО, подчеркнул собеседник. Он отметил, что членов Совфеда разозлило и то, что Нарусова не пыталась ничего объяснить жителям своего региона.

«Комитет располагает информацией о пересечении границы и отсутствии Нарусовой в стране с 18 июля по 6 августа», — поделился источник.

Также был вынесен вопрос об отсутствии сенатора от Тывы на заседаниях, завершающих весеннюю сессию палаты, в связи с неоднократными обращениями граждан.

Сама же Нарусова в беседе с изданием «Подъем» назвала глупостями решение Совфеда предупредить ее о недопустимости поездок в недружественные государства.

Ранее сенатор в интервью YouTube-каналу Forbes заявила, что не планирует покидать Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Анна Щербакова
    Обсудить
    Последние новости

    Аварийные конструкции штаба ЧФ в Севастополе подорвут для обрушения

    Мужчина поймал рыбу с меняющим цвет голубым мясом

    Российского прокурора лишили жизни из-за замужней подруги

    Возможный запрет льготной ипотеки на «однушки» объяснили

    Обнаружен ящик с коллекцией костей неандертальцев

    Москвич заявил в полицию на сбежавшую со свидания девушку

    Роберт де Ниро не вернется к роли Трэвиса Бикла из «Таксиста»

    Экономист спрогнозировал курс доллара до конца года

    В подмосковном лесу нашли гигантского питона

    Стало известно о перегруппировке ВСУ на угледарском направлении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости