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23:18, 24 апреля 2023Россия

Сенатор Нарусова высказалась о покинувших Россию артистах

Сенатор Нарусова высказалась о покинувших РФ артистах: тяжело жить с ощущением изгнания
Людмила Нарусова

Людмила Нарусова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

Член Совета Федерации и мать телеведущей Ксении Собчак Людмила Нарусова в интервью YouTube-каналу Forbes высказалась о покинувших Россию артистах.

«Жить с ощущением изгнания, причем как бы добровольного, это очень тяжело. Жить с ощущением того, что ты ничего не можешь сделать оттуда — я это пережила», — рассказала сенатор.

Нарусова добавила, что не планирует покидать Россию. Она также заявила, что к уехавшим знаменитостям нельзя применять жесткие санкции и судить их за это.

Сенатор подчеркнула, что эмиграция не является предательством страны с юридической и правовой точки зрения, напомнив, что закон четко определяет, что такое предательство родины.

В феврале Нарусова призвала разобраться с запретами артистов после слов президента России Владимира Путина о том, что власти не будут «заниматься охотой на ведьм» и «сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону».

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Марина Совина
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