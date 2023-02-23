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02:18, 23 февраля 2023Россия

В Совфеде после слов Путина призвали разобраться с запретами артистов

РБК: сенатор Нарусова призвала разобраться с запретами артистов после слов Путина
Людмила Нарусова

Людмила Нарусова. Фото: Совет Федерации / Global Look Press

Член Совета Федерации Людмила Нарусова призвала разобраться с запретами артистов после слов президента России Владимира Путина о том, что власти не будут «заниматься охотой на ведьм» и «сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону». Об этом пишет РБК.

Выступая на заседании верхней палаты парламента, сенатор указала на то, что «даже не те, кто покинул пределы Российской Федерации, — те, кто остался, находятся здесь, в основном общественные деятели, актеры, заслуженные, народные, любимые публикой, отстраняются от участия в спектаклях» и «выдавливаются из театров».

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«Только за то, что они свободно выразили свое убеждение или свое мнение, пусть даже оно и расходится с общепринятым. Но это их гарантированное Конституцией право», — заявила Нарусова. Она обратилась к спикеру Совфеда Валентине Матвиенко с просьбой поручить профильному комитету по науке, образованию и культуре обратиться за разъяснениями в Минкультуры «Это неконституционно, и об этом вчера сказал президент», — добавила сенатор.

Глава комитета Лилия Гумерова ответила, что полностью поддерживает высказывание президента, но «нужно различать тех, кто отступил в сторону, и тех деятелей культуры, которые сегодня откровенно безобразно высказываются о нашей стране». По ее словам, комитет внимательно «мониторит эту ситуацию». «Однако все-таки определитесь, с кем вы, деятели культуры», — призвала Гумерова.

21 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что предатели страны понесут наказание по закону, однако Россия будет руководствоваться исключительно законными средствами и не будет уподобляться Украине.

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Марина Совина
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