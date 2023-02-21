Путин высказался о наказании для предателей России

Президент России Путин заявил, что предатели России понесут наказание по закону

Предатели России понесут наказание по закону. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

При этом он добавил, что в наказании отступников Россия будет руководствоваться исключительно законными средствами и не будет уподобляться Украине.

«Мы не станем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от родины, им с этим жить. Главное, что граждане России дали им моральную оценку», — высказался президент.

Глава государства оглашает послание в Гостином дворе. Последний раз глава государства обращался с посланием депутатам и сенаторам в апреле 2021 года. В 2022 году мероприятие не состоялось. Дмитрий Песков объяснил это напряженным графиком главы государства. Путин также не выступал с посланием в 2017 году — он обратился к парламентариям 1 марта 2018 года во время избирательной кампании.