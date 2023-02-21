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12:38, 21 февраля 2023Россия

Путин высказался о наказании для предателей России

Президент России Путин заявил, что предатели России понесут наказание по закону

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Предатели России понесут наказание по закону. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.

При этом он добавил, что в наказании отступников Россия будет руководствоваться исключительно законными средствами и не будет уподобляться Украине.

«Мы не станем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от родины, им с этим жить. Главное, что граждане России дали им моральную оценку», — высказался президент.

Глава государства оглашает послание в Гостином дворе. Последний раз глава государства обращался с посланием депутатам и сенаторам в апреле 2021 года. В 2022 году мероприятие не состоялось. Дмитрий Песков объяснил это напряженным графиком главы государства. Путин также не выступал с посланием в 2017 году — он обратился к парламентариям 1 марта 2018 года во время избирательной кампании.

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Марк Леонов
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