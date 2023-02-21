Путин высказался о наказании для предателей России
Предатели России понесут наказание по закону. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию. Прямая трансляция речи президента доступна в Telegram-канале Кремля.
При этом он добавил, что в наказании отступников Россия будет руководствоваться исключительно законными средствами и не будет уподобляться Украине.
«Мы не станем сводить счеты с теми, кто сделал шаг в сторону, отступился от родины, им с этим жить. Главное, что граждане России дали им моральную оценку», — высказался президент.
Глава государства оглашает послание в Гостином дворе. Последний раз глава государства обращался с посланием депутатам и сенаторам в апреле 2021 года. В 2022 году мероприятие не состоялось. Дмитрий Песков объяснил это напряженным графиком главы государства. Путин также не выступал с посланием в 2017 году — он обратился к парламентариям 1 марта 2018 года во время избирательной кампании.