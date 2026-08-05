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08:53, 5 августа 2026Спорт

Футболист «Краснодара» заявил об отсутствии у клуба конкурентов в борьбе за чемпионство

Игрок «Краснодара» Уткин заявил об отсутствии у клуба конкурентов в борьбе за чемпионство
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Футболист Краснодара Даниил Уткин высказался о конкурентах команды в борьбе за победу в чемпионате России. Об этом сообщает Rusfootball.info.

По мнению игрока, их нет. «Ни "Зенит", ни "Спартак" нам не конкуренты. Мы сами себе конкуренты, всё будет зависеть только от нас», — заявил Уткин.

Полузащитник добавил, что итоги сезона будут зависеть исключительно от игры «Краснодара». По мнению Уткина, горожане могут как взять титул, так и создать себе проблемы.

После двух туров нынешнего сезона РПЛ «Краснодар» находится в числе четырех команд, взявших шесть очков. В прошлом сезоне южане стали вице-чемпионами страны, а в позапрошлом взяли титул.

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