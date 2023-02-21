Путин начал оглашать послание Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин начал оглашать послание Федеральному собранию. Прямую трансляцию речи президента ведет телеканал «Россия 24» на платформе «Смотрим».
Трансляцию мероприятия, которое проходит в Гостином дворе в Москве, ведут федеральные телеканалы, среди которых Первый канал, «Россия 1» и НТВ.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент сделает акцент на специальной военной операции (СВО) на Украине. Среди других тем послания, которые назвал представитель Кремля, — экономика и социальная сфера.
Помимо депутатов и сенаторов на оглашении послания присутствуют участники СВО на Украине.
Последний раз глава государства обращался с посланием депутатам и сенаторам в апреле 2021 года. В 2022 году мероприятие не состоялось. Дмитрий Песков объяснил это напряженным графиком главы государства.