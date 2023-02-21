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12:05, 21 февраля 2023Россия

Путин начал оглашать послание Федеральному собранию

Президент РФ Путин 20 февраля начал оглашение ежегодного послания Федеральному собранию
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Президент России Владимир Путин начал оглашать послание Федеральному собранию. Прямую трансляцию речи президента ведет телеканал «Россия 24» на платформе «Смотрим».

Трансляцию мероприятия, которое проходит в Гостином дворе в Москве, ведут федеральные телеканалы, среди которых Первый канал, «Россия 1» и НТВ.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент сделает акцент на специальной военной операции (СВО) на Украине. Среди других тем послания, которые назвал представитель Кремля, — экономика и социальная сфера.

Помимо депутатов и сенаторов на оглашении послания присутствуют участники СВО на Украине.

Последний раз глава государства обращался с посланием депутатам и сенаторам в апреле 2021 года. В 2022 году мероприятие не состоялось. Дмитрий Песков объяснил это напряженным графиком главы государства.

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Игорь Дмитров
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