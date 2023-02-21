Президент РФ Путин 20 февраля начал оглашение ежегодного послания Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин начал оглашать послание Федеральному собранию. Прямую трансляцию речи президента ведет телеканал «Россия 24» на платформе «Смотрим».

Трансляцию мероприятия, которое проходит в Гостином дворе в Москве, ведут федеральные телеканалы, среди которых Первый канал, «Россия 1» и НТВ.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что президент сделает акцент на специальной военной операции (СВО) на Украине. Среди других тем послания, которые назвал представитель Кремля, — экономика и социальная сфера.

Помимо депутатов и сенаторов на оглашении послания присутствуют участники СВО на Украине.

Последний раз глава государства обращался с посланием депутатам и сенаторам в апреле 2021 года. В 2022 году мероприятие не состоялось. Дмитрий Песков объяснил это напряженным графиком главы государства.