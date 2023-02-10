В Кремле озвучили темы послания Путина Федеральному Собранию

Пресс-секретарь Путина Песков: в послании Федеральному Собранию будет сделан акцент на СВО

В послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин сделает акцент на специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Среди других тем Послания, которые озвучил Песков — экономика и социальная сфера. В Кремле отметили, что в целом речь президента будет посвящена на текущей ситуации.

Также Песков назвал дату, в которую Путин зачитает Послание.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. В 2022 году это мероприятие не состоялось. Песков объяснил это напряженным графиком у главы государства. Путин также не выступил с посланием в 2017 году — он обратился к парламентариям 1 марта 2018 года во время избирательной кампании по выборам президента.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.