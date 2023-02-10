Песков назвал дату послания Путина Федеральному собранию

Песков заявил, что Путин обратится к Федеральному собранию 21 февраля в Гостином дворе

Президент России Владимир Путин во вторник, 21 февраля, огласит послание Федеральному собранию. Такую дату мероприятия назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Двадцать первого февраля президент России обратится к Федеральному собранию. Состоится это в Гостином дворе», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что в послании Путин сделает акцент на специальной военной операции (СВО), а также на вопросах экономики и социальной сферы.

О том, что послание Путина может состояться с 20 по 22 февраля ранее писали «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленные источники. Собеседники издания называли ориентировочной датой послания 21 февраля, подчеркивая, что окончательного решения по этому вопросу еще не принято. Депутаты Госдумы Евгений Москвичев и Денис Парфенов отмечали, что глава государства может обратиться к парламенту 22 числа.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. В 2022 году это мероприятие не состоялось. Песков объяснил это напряженным графиком у главы государства. Путин также не выступил с посланием в 2017 году — он обратился к парламентариям 1 марта 2018 года во время избирательной кампании по выборам президента.

Путин, в свою очередь, объяснял, что перенос оглашения послания Федеральному собранию связан с динамикой текущих событий. Президент говорил, что из-за этого «сложновато было зафиксировать прямо в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».