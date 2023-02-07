Названа возможная дата послания Путина Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин может огласить послание Федеральному собранию во вторник, 21 февраля. Такую ориентировочную дату мероприятия назвал источник «Ведомостей», близкий к администрации президента (АП), его данные подтвердил еще один собеседник, близкий к АП.
По словам источника, окончательное решение по этому вопросу будет принято в пятницу, 10 января. Три высокопоставленных парламентария и два собеседника в Государственной Думе также заявили, что глава государства огласит послание в период с 20 по 22 февраля. При этом депутатам и сенаторам официально не назвали дату послания.
У Путина 22 февраля плотный график, сообщил собеседник в госструктурах, подчеркнув, что после этой даты начнутся выходные дни в связи с празднованием Дня защитника Отечества. В связи с этим он счел логичным выступить с посланием до этих дат, когда график Путина не слишком насыщенный, а люди еще не начали отдыхать.
Еще один неназванный чиновник слышал о подготовке к оглашению послания к палатам парламента в 20-х числах февраля. В свою очередь, высокопоставленный сотрудник госструктур заявил о высокой вероятности оглашения послания 20 или 21 февраля.
Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. В 2022 году это мероприятие не состоялось. Песков объяснил это напряженным графиком у главы государства. Глава государства также не выступил с посланием в 2017 году — он обратился к парламентариям 1 марта 2018 года во время избирательной кампании по выборам президента.
Путин, в свою очередь, сказал, что перенос оглашения послания Федеральному собранию объясняется динамикой текущих событий. Президент говорил, что из-за этого «сложновато было зафиксировать прямо в конкретный момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время».
Как пояснял председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, Конституция страны не устанавливает сроков послания президента парламенту, Путин вправе самостоятельно назначать порядок и сроки реализации своих полномочий.