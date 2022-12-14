В Совфеде объяснили отсутствие послания Путина Федеральному собранию

Клишас объяснил, что Конституция РФ не устанавливает сроков послания Федеральному собранию

Российская Конституция не устанавливает сроков послания президента Федеральному собранию, Владимир Путин вправе самостоятельно назначать порядок и сроки реализации своих полномочий. Такое объяснение привел председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram-канале.

Говоря об отсутствии точных сроков послания, он посоветовал обратиться к статье 84 Конституции России. «Из ее содержания четко следует, что есть полномочия президента, порядок реализации которых определяет непосредственно Конституция, федеральный конституционный или федеральный закон. А есть полномочия, порядок реализации которых президент определяет самостоятельно», — написал Клишас.

Накануне агентство ТАСС сообщило о переносе послания Путина Федеральному собранию на 2023 год.

До этого источник РИА Новости допустил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря. В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил, что глава государства обратится с посланием к Федеральному собранию в эту дату.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Тогда он придал особую важность социально-экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия в период пандемии коронавируса.