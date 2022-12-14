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13:13, 14 декабря 2022Россия

В Совфеде объяснили отсутствие послания Путина Федеральному собранию

Клишас объяснил, что Конституция РФ не устанавливает сроков послания Федеральному собранию

Фото: Mikhail Metzel / POOL / Globallookpress.com

Российская Конституция не устанавливает сроков послания президента Федеральному собранию, Владимир Путин вправе самостоятельно назначать порядок и сроки реализации своих полномочий. Такое объяснение привел председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram-канале.

Говоря об отсутствии точных сроков послания, он посоветовал обратиться к статье 84 Конституции России. «Из ее содержания четко следует, что есть полномочия президента, порядок реализации которых определяет непосредственно Конституция, федеральный конституционный или федеральный закон. А есть полномочия, порядок реализации которых президент определяет самостоятельно», — написал Клишас.

Накануне агентство ТАСС сообщило о переносе послания Путина Федеральному собранию на 2023 год.

До этого источник РИА Новости допустил, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря. В ответ на это представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил, что глава государства обратится с посланием к Федеральному собранию в эту дату.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Тогда он придал особую важность социально-экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия в период пандемии коронавируса.

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Анна Щербакова
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