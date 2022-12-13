В Кремле ответили на сообщения о дате послания Путина Федеральному собранию
Песков опроверг данные СМИ о послании Путина Федеральному собранию 27 декабря
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил, что президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 27 декабря. Его комментарий приводит ТАСС.
Накануне источник РИА Новости назвал эту дату.
«Новости о том, что послание президента парламенту запланировано на 27 декабря, не соответствует действительности», — ответил на это Песков.
12 декабря представитель Кремля подчеркивал, что будет ориентировать журналистов о дате послания Путина Федеральному собранию.
Последний раз российский лидер обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Путин тогда придал особую важность социально-экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия в период пандемии коронавируса.