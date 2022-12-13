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13:17, 13 декабря 2022Россия

В Кремле ответили на сообщения о дате послания Путина Федеральному собранию

Песков опроверг данные СМИ о послании Путина Федеральному собранию 27 декабря

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил, что президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 27 декабря. Его комментарий приводит ТАСС.

Накануне источник РИА Новости назвал эту дату.

«Новости о том, что послание президента парламенту запланировано на 27 декабря, не соответствует действительности», — ответил на это Песков.

12 декабря представитель Кремля подчеркивал, что будет ориентировать журналистов о дате послания Путина Федеральному собранию.

Последний раз российский лидер обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Путин тогда придал особую важность социально-экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия в период пандемии коронавируса.

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Анна Щербакова
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