В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

Песков заявил, что Кремль будет ориентировать о дате послания Путина Федеральному собранию

Кремль будет ориентировать о дате послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, его слова приводит ТАСС.

«Мы еще будем вас ориентировать», — сообщил он.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Он придал особую важность социально-экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия в период пандемии коронавируса.

Ранее Песков заявил, что в 2022 году большая пресс-конференция Владимира Путина не состоится. При этом в Кремле отметили, что президент найдет возможность ответить на вопросы журналистов.