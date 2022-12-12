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14:27, 12 декабря 2022Россия

В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

Песков заявил, что Кремль будет ориентировать о дате послания Путина Федеральному собранию

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Кремль будет ориентировать о дате послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, его слова приводит ТАСС.

«Мы еще будем вас ориентировать», — сообщил он.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года. Он придал особую важность социально-экономическим проблемам, с которыми столкнулась Россия в период пандемии коронавируса.

Ранее Песков заявил, что в 2022 году большая пресс-конференция Владимира Путина не состоится. При этом в Кремле отметили, что президент найдет возможность ответить на вопросы журналистов.

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Варвара Родикова
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