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14:18, 12 декабря 2022Россия

В Кремле заявили об отказе от большой пресс-конференции Путина в 2022 году

Пресс-секретарь Песков заявил, что большой пресс-конференции Путина в 2022 году не будет

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Большой пресс-конференции президента России Владимира Путина в 2022 году не будет. Об отказе от проведения мероприятия сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

При этом в Кремле отметили, что президент найдет возможность ответить на вопросы журналистов.

«Что касается большой пресс-конференции, да, до Нового года не будет, вместе с тем мы рассчитываем, что президент все-таки найдет возможность пообщаться, как он делает это регулярно», — приводит агентство слова Пескова

Последний раз президент долго общался с прессой 9 декабря — Путин дал пресс-конференцию по итогам Высшего Евразийского экономического совета, в ходе которой ответил на вопросы о внутренней и внешней политике России.

Предыдущая большая пресс-конференция президента, 17-я по счету, состоялась 24 декабря 2021 года. , Общение с прессой длилось чуть меньше четырех часов, за которые Путин ответил на вопросы 44 человек.

Ранее Песков отмечал, что дата и формат большой пресс-конференции президента России Владимира Путина зависят от даты послания Федеральному Собранию — проводить эти мероприятия одно за другим он не видел смысла.

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Марк Леонов
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