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Забота о себе
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14:30, 10 июля 2026Забота о себе

Названы шесть опасных сочетаний продуктов и лекарств

Фармацевт Кардосо: Молочные продукты ухудшают всасывание антибиотиков
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Farion_O / Shutterstock / Fotodom

Фармацевт Линкольн Кардосо предупредил, что некоторые продукты могут изменить метаболизм, всасывание и действие лекарств. Шесть опасных сочетаний он назвал в разговоре с изданием Terra.

Прежде всего Кардосо призвал соблюдать интервал между приемом антибиотиков и употреблением молочных продуктов, поскольку последние ухудшают всасывание антибактериальных препаратов. Также не стоит пить кофе вместе со стимулирующими и противотревожными препаратами, подчеркнул он.

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Кроме того, плохо взаимодействуют друг с другом темно-зеленые овощи и антикоагулянты, продолжил специалист. Грейпфрутовый сок он посоветовал не пить вместе с лекарствами для снижения показателей артериального давления и холестерина в крови. Продукты с высоким содержанием жиров несовместимы с медикаментами в целом. То же самое касается и спиртных напитков, дополнил Кардосо.

Ранее провизор Наталья Тимохина объяснила, как правильно принимать лекарства, чтобы не было проблем со здоровьем. Так, она порекомендовала запивать их только негазированной водой.

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