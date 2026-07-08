Раскрыты два важных правила приема лекарств

Провизор Тимохина: Лекарства надо запивать водой, а не кофе или соком

Провизор аптечной сети «Столички» Наталья Тимохина рассказала, как правильно принимать лекарства, чтобы избежать проблем со здоровьем. Два важных правила она раскрыла россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Прежде всего Тимохина посоветовала запивать лекарства 100-200 миллилитрами обычной негазированной воды. Заменять ее на чай, кофе, молоко или соки не стоит, потому что некоторые напитки влияют на всасывание таблеток и изменяют их действие, пояснила она.

Специалистка добавила, что важно принимать лекарства в соответствии с инструкцией. Если в ней указано «натощак», это значит, что желудок должен быть практически пустым: обычно это период за 30 минут до еды и не ранее чем через час после последнего приема пищи. «До еды» обычно означает временной промежуток в 30-60 минут до приема пищи, «во время еды» — непосредственно в процессе, а «после еды» — в течение получаса после завершения приема пищи, уточнила провизор.

«Влияние еды на действие лекарств может быть очень разным. В одних случаях она мешает препарату всасываться, поэтому в крови оказывается меньше действующего вещества и лечение становится неэффективным. В других пища, наоборот, усиливает всасывание медикамента. Тогда его концентрация в крови получается слишком высокой и увеличивается риск побочных эффектов», — предупредила Тимохина.

Ранее фармацевт София Ортега посоветовала не сочетать с кофе четыре группы лекарств. По ее словам, такая комбинация может привести к серьезным проблемам со здоровьем.