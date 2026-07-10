На Украине объявили эвакуацию населенных пунктов в Днепропетровской области

На Украине принудительно эвакуируют два населенных пункта Днепропетровской области

На Украине принудительно эвакуируют два населенных пункта Днепропетровской области. Об этом передает «Страна.ua»

«В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию всех жителей еще из двух населенных пунктов: Васильковки Синельниковского района и Вышетарасовки Никопольского», — указано в сообщении.

Отмечается, что из населенных пунктов эвакуируют 6,5 тысячи человек, детей из Васильковки и Вышетарасовки вывезли ранее.

Ранее в Вишневом Киевской области объявили эвакуацию из-за угрозы повторной детонации после удара Вооруженных сил (ВС) РФ по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар».