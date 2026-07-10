На Украине объявили эвакуацию населенных пунктов в Днепропетровской области

На Украине принудительно эвакуируют два населенных пункта Днепропетровской области. Об этом передает «Страна.ua»
«В Днепропетровской области объявили обязательную эвакуацию всех жителей еще из двух населенных пунктов: Васильковки Синельниковского района и Вышетарасовки Никопольского», — указано в сообщении.
Отмечается, что из населенных пунктов эвакуируют 6,5 тысячи человек, детей из Васильковки и Вышетарасовки вывезли ранее.
Ранее в Вишневом Киевской области объявили эвакуацию из-за угрозы повторной детонации после удара Вооруженных сил (ВС) РФ по Жулянскому машиностроительному заводу «Визар».