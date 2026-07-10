Опубликовано фото представляющей Россию на конкурсе красоты в Шри-Ланке стюардессы

Уроженка Забайкалья Арюна Доржиева представит РФ на конкурсе красоты в Шри-Ланке

Уроженка села Зуткулей Дульдургинского района Забайкальского края Арюна Доржиева представит азиатскую часть России на конкурсе красоты «Миссис Юниверс-2026», который пройдет с 18 по 25 октября в Шри-Ланке. Фотографии девушки и подробности о ней опубликованы на сайте региона.

Доржиева окончила Восточно-Сибирскую государственную академию культуры и искусств по специальности «Социально-культурная деятельность наследия и туризма». Сейчас она работает стюардессой.

На Всероссийском национальном конкурсе «Мисс и Миссис Азия Россия 2026» девушка была удостоена высшей награды (гран-при) и получила шанс выйти на международную сцену. Там она представит традиции и культуру народов Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Ранее в сети были опубликованы фотографии самой красивой татарской студентки — победительницы конкурса красоты и талантов «Яз гүзәле — 2026» Адели Галимзяновой.